Командующий Нацгвардии Аллеров: НГУ осуществила большую работу по переходу на стандарты НАТО

Насколько вероятна очередная волна российской агрессии на востоке Украины?

В чем сложность наших взаимоотношений с Россией? Большинство населения не имеет претензий к русскоговорящим людям или даже тем, кто приезжает из России. Сегодня проблема именно с руководством этой страны, которое проводит политику врага. Путин на очередном этапе формирования своей карьеры, продолжая гонку на выборах, в некоторых вопросах должен играть на публику.

Он может предпринять шаги, которые могут привести к обострению ситуации на Донбассе. Прогнозировать развитие ситуации сложно.

Но нам следует искать возможности разговора на международном уровне. Наверное, нужно выработать новый формат.

Международный формат?

Разные "договоренности" и "форматы" - либо полумертвые, либо уже исчерпали себя. Надо искать другой выход из ситуации. В некоторых вопросах мы зашли в тупик, а решение конфликта претит как интересам России, так и интересам наших, украинских политиков. Но надо, все же, садиться и разговаривать. Возможно в формате Украина-Европа-США-Россия.

Введение миротворческой миссии ООН могло бы значительно переломить ситуацию с безопасностью в зоне АТО?

Еще сразу после назначения командующим Национальной гвардией Украины (30 декабря 2015 года - ИФ) я говорил, что лишь миссия, позволяющая взять под контроль границу, не допустит приток вооружения, боеприпасов и новых формирований. Это позволит нам решить все проблемные вопросы, которые есть на этих территориях – как политические, так экономические.

По состоянию на сегодня в каком направлении, по вашему мнению, необходимо усилить работу в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе?

Я высоко оцениваю команду, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на международном уровне. Климкин (глава МИД Украины Павел Климкин - ИФ) - мощный руководитель, который выстраивает сильную внешнюю политику и отношение к ней как внутри страны, так и за границей.

Что касается Донбасса, то здесь необходимо усиливать работу в вопросе заботы государства по отношению к его населению. Местным жителям недостаточно дать еды и воды, людям необходимо дать перспективу, они должны верить, что завтра будут и зарплаты, и пенсии, и развитие инфраструктуры. Это также сильная правоохранительная составляющая. Только гуманитарными миссиями здесь не обойтись. Сегодня мы лишь начали борьбу за разум и сердце жителей Донбасса, заполнять информационное пространство украинским видением ситуации.

МВД, Нацгвардия, пограничники, Нацполиция и ГСЧС сейчас выстроили такую стратегию, чтобы обеспечивать и информационное пространство, и материальную помощь, и соответствующие мероприятия, чтобы завоевать сердце и разум местных жителей и показать, что мы с ними.

Рано или поздно мы возьмем под контроль украинско-российскую границу, начнем наводить порядок, и тогда правоохранительная составляющая будет основной. Я думаю, что мы эти вещи обязательно преодолеем, если будем двигаться вперед все вместе.

Какие сейчас задачи в зоне АТО выполняют военнослужащие Нацгвардии?

На сегодня в зоне АТО в среднем выполняют задачи около 5 тыс. человек, в частности, это борьба с диверсионными группами.

Также в списке задачи разведки - как авиационной, так и непосредственной. Достаточно серьезно идет работа по уничтожению снайперов противника. Мы проводим контрольно-ограничительные мероприятия в зоне АТО, задачи на блокпостах, взводно-опорных пунктах. Мы осуществляем патрулирование, обеспечиваем мероприятия, связанные с конвоированием, также организация охраны общественного порядка.

Также у нас есть мероприятия противодесантного резерва, это касается больше подразделения "Азов", который отвечает за противодействие попыткам диверсионных и десантных групп зайти со стороны моря.

Эти планы все согласованы с Генштабом ВСУ, и в зоне АТО руководство сегментов Нацгвардии руководит операцией.

Какую помощь – совещательную, техническую, военную – получает Нацгвардия от международных партнеров?

За последние два года нам удалось поднять уровень международного сотрудничества на такой, что нас узнают за границей, нам готовы оказывать помощь, у нас готовы учиться, а также действовать вместе с нами и учиться вместе с нами. Это все серьезные составляющие и подтверждение того, что мы на верном пути. Когда я разговариваю с послами или военными атташе, то сразу говорю: "Нам не нужны ваши деньги". Они улыбаются.

Тесное сотрудничество с США дало возможность получить серьезную помощь – в конкретных единицах и конкретных элементах. В других случаях эта помощь заключается в основном в подготовке нашего состава. У нас свыше 40 человек прошли серьезную подготовку в учебных заведениях Франции, Италии, Румынии, США, в странах Балтии. Это и углубленные курсы иностранного языка, безопасности атомных станций, правоохранительная составляющая.

Румыния нам дала мощный толчок в получении статуса члена FIEP (Ассоциация сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземноморья, Нацгвардия стала членом объединения 16 октября 2017 года – ИФ). Мы пошли по румынскому пути, Бухарест выбрал модель жандармерии Франции и стал членом FIEP, когда еще страна не стала членом Евросоюза. За 3 года мы прошли неимоверный путь, и этот результат показывает, что мы ценим приоритеты правоохранительных органов Европы и во многом им соответствуем.

Мы планируем совместные учения и действия с силами безопасности Европы. Но для этого необходимо совершенствовать наше законодательство, которое не позволяет задействовать Нацгвардию за границей в контексте участия в международных миссиях и операциях. Но мы над этим работаем, и, я думаю, что это в следующем году этого удастся достичь. Для этого необходимо дополнить как минимум три закона. Соответствующие изменения подготовленыи проходят согласование в разных министерствах.

У вас есть советники-иностранцы?

Самим все решить сложно, поэтому мы много общаемся и изучаем международный опыт. Мы использовали потенциал советников, который прошли свой путь в Грузии. Также у меня были советники от Нацгвардии Калифорнии, рассматриваем вопрос привлечения советника из Румынии на постоянной основе, есть наработки по поводу советников из жандармерии Франции. Это все свидетельствует о нашем желании изучать международный опыт и использовать его в нашей работе. Я также заинтересован в экспертной оценке того, насколько правильным ли путем мы двигаемся.

У нас тесные контакты с НАТО. Также у меня были встречи с советниками министра обороны, где мы обговаривали состояние дел в Нацгвардии с советниками высокого уровня.

Мы открыты для таких контактов.

Расскажите, пожалуйста, о состоянии дел в Бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

Вы знаете, это подразделение нового образца и по-своему уникальное. Это результат усилий патриотов, которые решили что-то изменить в военных формированиях, и их поддержал министр.

Это современная бригада, которая формируется по стандартам подразделений НАТО. На момент, когда я пришел командующим, она насчитывала около 150 человек, которые прошли очень жесткий отбор.

Но для создания новых частей и подразделений всегда надо создавать инфраструктуру. Это хорошие казармы, общежития, столовые, спортивная база. На сегодняшний день страна не может себе позволить за короткое время так с нуля все создать. Поэтому развитие этой бригады осуществляется постепенно по всем направлениям. На сегодня в бригаде 1200 человек, уже почти укомплектован второй батальон.

Много офицеров и военнослужащих других категорий этой бригады разговаривают на английском. Они прошли курсы иностранных языков и принимали участие в учениях в составе подразделений, то есть ротной тактической группы. Бригада развивается мощными темпами, она обеспечена современной техникой, вооружением. Сейчас расстраивается полевая база в учебном центре в с. Старое (Киевская область).

Система подготовки военнослужащих НГУ меняется?

Мы ее уже изменили. Сами начали обучать инструкторов, которые готовят личный состав. Для этого мы привлекли инструкторов США, обучение проходило на Яворивском полигоне (Львовская область) на протяжении 2,5 месяцев. 734 человека были охвачены этой программой подготовки, из них мы отобрали свыше 200 человек, которые стали инструкторами. Сейчас они работают в созданном подразделении в Золочеве (Львовская область).

Там мы создали школу подготовки сержантов, определили базовый уровень и уровни подготовки лидера.

На сегодня в Бригаде быстрого реагирования полную ответственность за повседневную жизнь, за процесс обучения ложится на сержантский состав.

Ротно-тактическая группа этой бригады более полгода выполняла реальные задачи на первой линии в зоне АТО, прошла через обстрелы снайперов и артиллерии.

Без потерь?

Без потерь. В этой бригаде потерь не было. К большому сожалению, у нас есть потери в этом году, потому что наша группа принимает участие в непосредственных столкновениях при проведении мероприятий антидиверсионного состава и противоснайперских действий. С начала года у нас 27 пострадавших и 16 погибших. И в промзоне, и Авдеевке, и Зайцево. Мы присутствуем в Силах специальных операций на всех участках потому, что у нас достаточно подготовленные специалисты.

В каких многонациональных и внутренних учениях принимали участие нацгвардейцы в этому году?

В этом году и "Си Бриз", и Rapid Trident, и Fearless Guardian. Как раз "Си Бриз" показал, насколько у нас хорошо подготовлены спецназовцы, которые принимали участие в операциях по применению подразделений, которые могут действовать под водой. У нас сильная секция водолазов, боевых пловцов, которые могут противодействовать диверсионным проявлениям, которые применяются как на воде, так и под водой.

Наше подразделение принимало участие в учениях полицейский подразделений во Франции, показав достаточно высокий уровень.

Я лично принимал участие в церемонии закрытия и награждения, и как командующий Национальной гвардии я был горд за наших бойцов, которое. Они были отмечены в лучшую сторону по выполнению задач антитеррористического направления, охраны общественного порядка, предоставлении помощи в кризисных ситуациях гражданскому населению.

Мы на верном пути, и наша система подготовки имеет достаточно высокий уровень.

Что в приоритетах в вопросе развития на 2018 год?

Концептуально мы определили, что необходимо отработать качественную структуру управления, которая отвечает сегодня современным стандартам. Некоторые неправильно понимают стандарты НАТО. Это не постулат, который надо копировать. Это те стандарты, которые надо соблюдать при отработке вопросов, которые позволяют сделать коммуникацию. Сегодня эти принципы необходимо соблюдать при организации логистики, организации связи, подготовке личного состава, подготовки учебно-материальной базы. То есть, сегодня мы берем то, что уже имеет практическое применение в других структурных подразделениях стран ЕС и НАТО. Учимся и смотрим, насколько это нам подходит, и только тогда воплощаем в жизнь. Сегодня проделана большая работа по переходу на новые образцы современной техники и средств связи.

Получаем помощь от стран НАТО.

Мы начали менять пункты управления - в пунктах постоянной дислокации и в районах проведения специальных действий. Теперь это мобильные передвижные пункты и современные системы, которые имеют и телекоммуникацию, спутниковую связь. Они оборудованные новыми образцами техники, которые производятся как в Украине, так и за рубежом.

Пока не завершен переход на новую организационно штатную структуру, но это носит несколько формальный характер. Для этого нужно принять определенные законодательные акты.

За это время проведено много мероприятий, нам есть чем гордиться.

Довольны ли вы уровнем финансирования, заложенным в госбюджете на 2018 год?

Все вопросы в силовых ведомствах должны решаться одинаково. К сожалению, в большинстве случаев основной мотивацией является зарплата, и есть люди, которые увольняются и идут на другую службу или формирование, потому что там платят больше. В НГУ есть социальные программы, обеспечение жильем, проводится работа по созданию соответствующих бытовых условий и условий для несения службы. Денежное довольствие военнослужащего Нацгвардии в большем соотносимо с выплатами в ВСУ.

В зоне АТО у военнослужащих армии на передовой надбавка 10 тыс. грн, у наших военных на 2-й и 3-й линии - 4 тыс. грн. У тех, кто принимает участие в антидиверсионных, антиснайперских мероприятиях, такая же надбавка, как у военнослужащих ВСУ.

Я ясно оцениваю финансовые возможности нашей страны. Как только начнет полноценно работать экономика и наполняться бюджет, начнет работать и формула "обеспечение по потребности". Сегодня работает формула "обеспечение по возможности". На сегодня 5% ВВП Украины на сектор обороны и безопасности – это серьезная цифра. Но с учетом того, что страна ведет боевые действия и противостоит агрессии – это необходимость.

Для обеспечения плана развития необходимо до 30 млрд грн в год. На сегодня выделено 9,9 млрд грн, это без учета спецфонда. Прошло увеличение на 1,2 млрд грн. Это как раз та компенсация увеличения зарплаты, которую мы планируем сделать в следующем году. Повышение будет адекватно тому, что проводится в Вооруженных силах.

Если в ВСУ передний край зоны АТО (надбавка за выполнение задач на 1-й линии в зоне АТО - ИФ), то и в Нацгвардии должна быть своя надбавка, потому что у нас передний край – это 360 градусов. Наши военнослужащие гибнут и получают ранения во время выполнения служебных и боевых задач и внутри страны в мирное время. Я имею в виду пострадавших под Жовтневым дворцом (в ходе штурма дворца сторонниками Михеила Саакашвили 17 декабря пострадали свыше 30-ти нацгвардейцев - ИФ) и погибших возле Рады (в результате взрыва гранаты на митинге 31 августа 2015 года под Верховной Радой погибли 4 нацгвардейца - ИФ). Наши бойцы рискуют жизнью не меньше, чем на фронте.

Руководство страны и депутаты должны учитывать это при выделении средств и утверждении финансовых программ.

За последний год в разных ведомствах и службах прогремели коррупционные скандалы. Были ли выявлены факты коррупции или проводились внутренние расследования в Нацгвардии?

Нет, не было.

На сегодня, к сожалению, страна проходит какой-то этап самолинчевания. В нынишних условиях общественно-политической обстановки нельзя уничтожать правоохранительную или военную составляющую. Это имеет негативное восприятие как в обществе, так и на руку противнику. Дискредитирует. От этого никто не выигрывает.

Если кто-то совершил коррупционное преступление, это должно быть расследовано и доказано, и как следствие - применение соответствующей нормы закона. Но когда спешат надеть наручники на человека по обвинениям, которые потом рассыпаются и не доказаны –то неправильно.

Это все ведет к потере доверия среди граждан к высшему руководству страны, к государственным механизмам в целом.

К примеру, обвинения, выдвинутые Павловскому (первый замминистра обороны Игорь Павловский, подозревается в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства - ИФ), можно применить к каждому чиновнику. Я не уверен, что завтра мне не расскажут, что я коррупционер, так как поменял квартиры на Печерске (50 квартир - ИФ) на квартиры на Бориспольской. Никто не вникает в подробности этой ситуации. Свыше 10 лет дом на Печерске не сдавался в эксплуатацию, однако после обмена 85 семей получили жилье.

Сначала надо расследовать, а потом выдвигать обвинения. А у нас почему-то делается наоборот.

Обвинения на счет обмена были со стороны СМИ или антикоррупционных структур?

Не обвинения. Просто некоторые средства массовой информации так подали эту ситуацию. На сегодня нет действенного механизма ответственности за распространение непроверенной или недостоверной информации.

Довольны ли вы состоянием дисциплины в подразделениях Нацгвардии, в том числе в бывших добровольческих объединениях?

Я отношусь к категории людей, которые не обманывают. Как командующий, я недоволен, но могу констатировать, что моральный и боевой дух военнослужащих НГУ достаточно высок. А недоволен, потому что система отбора еще не усовершенствована. Мы подбираем кандидатов на службу по физическим и анкетным данным, а потом в ходе службы человек раскрывается, и оказывается, что он либо морально не готов, либо у него есть другие факторы, которые не позволяют служить.

Мы эту ситуацию отслеживаем и проблемы стараемся выявлять в самом начале службы.

Но это отдельные случаи.

Наши военнослужащие проявляют героизм и патриотизм. Я горд службой в Нацгвардии, горд, что у нас есть такие бойцы.

Батальон им. Кульчицкого, к примеру, это мотивированные ребята, они формировались еще на Майдане Независимости и шли в НГУ еще в марте 2014 года. Есть 200 человек из батальона "Донбасс", они были на войне, они и сейчас делают большую работу.

Подразделение "Азов" - это одно из лучших подразделений по мотивации. С учетом некоторых моментов нельзя сказать, что это полностью военное формирование, в нем есть оттенки добровольческого движения...

Сегодня Нацгвардия – это новая структура, созданная из Внутренних войск и добровольческих батальонов.

Система отбора в добровольческие батальоны также несовершенна, у нас есть уголовные производства, и административные, всем им мы даем юридическую оценку и по каждому принимаем решение.

Но скажу вам, что если начнутся активные боевые действия, то эти воины будут первыми. И убегать никто из них не будет.

Каковы ваши пожелания на 2018 год?

Повышение духовности. На протяжении 25-ти лет мало кто занимался внутренним наполнением украинского военнослужащего. Но удалось провести работу, и мы стали первым военным формированием, у которого есть служба капелланов. Мы стараемся наполнить личный состав верой в Бога, родителей, в страну.

Я хочу пожелать нашим воинам – от солдата до генерала, нашим военнослужащим -женщинам счастья в семье, здоровья, мира, а также воплощения наших стремлений и планов по улучшению страны.

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