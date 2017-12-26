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14:10 26.12.2017

Командующий Нацгвардии обещает повышение зарплат военнослужащих в следующем году

Командующий Нацгвардии обещает повышение зарплат военнослужащих в следующем году

 Зарплаты военнослужащих Национальной гвардии Украины будут повышаться адекватно зарплатам военнослужащих Вооруженных сил, заявляет командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что для обеспечения плана развития военного формирования необходимо до 30 млрд грн в год.

"На сегодня выделено 9,9 млрд грн, это без учета спецфонда. Прошло увеличение на 1,2 млрд грн. Это как раз та компенсация увеличения зарплаты, которую мы планируем сделать в следующем году. Повышение будет адекватно тому, что проводится в Вооруженных силах", - сказал Ю.Аллеров.

Он напомнил, что у военнослужащих ВСУ есть надбавка за выполнение задач на первой линии в зоне АТО.

"И в Нацгвардии должна быть своя надбавка, потому что у нас передний край – это 360 градусов. Наши военнослужащие гибнут и получают ранения во время выполнения служебных и боевых задач и внутри страны в мирное время. Я имею в виду пострадавших под Жовтневым дворцом (в ходе штурма дворца сторонниками Михеила Саакашвили 17 декабря пострадали свыше 30-ти нацгвардейцев - ИФ) и погибших возле Рады (в результате взрыва гранаты на митинге 31 августа 2015 года под Верховной Радой погибли 4 нацгвардейца - ИФ). Наши бойцы рискуют жизнью не меньше, чем на фронте", - подчеркнул командующий.

Вместе с тем, говоря о финансовом обеспечении, Ю.Аллеров отметил, что "ясно оценивает финансовые возможности нашей страны".

"Как только начнет полноценно работать экономика и наполняться бюджет, начнет работать и формула "обеспечение по потребности". Сегодня работает формула "обеспечение по возможности". На сегодня 5% ВВП Украины на сектор обороны и безопасности – это серьезная цифра. Но с учетом того, что страна ведет боевые действия и противостоит агрессии – это необходимость", - подчеркнул он.

Полный текст интервью опубликован на главной странице агентства в разделе "Эксклюзивные интервью".

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