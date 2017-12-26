Навести порядок на Донбассе после возврата под контроль границы только гуманитарными миссиями не получится – Аллеров

Правоохранительная составляющая будет основной на Донбассе после восстановления суверенитета Украины и возвращения территорий, убежден командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров.

"Рано или поздно мы возьмем под контроль украинско-российскую границу, начнем наводить порядок, и тогда правоохранительная составляющая будет основной. Я думаю, что мы эти вещи обязательно преодолеем, если будем двигаться вперед все вместе", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ю.Аллеров отметил, что на сегодня важно усиливать работу с мирными жителями Донбасса.

"Необходимо усиливать работу в вопросе заботы государства по отношению к его населению. Местным жителям недостаточно дать еды и воды, людям необходимо дать перспективу, они должны верить, что завтра будут и зарплаты, и пенсии, и развитие инфраструктуры. Это также сильная правоохранительная составляющая. Только гуманитарными миссиями здесь не обойтись", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятна очередная волна российской агрессии на востоке Украины, Ю.Аллеров отметил, что прогнозировать ситуацию сложно.

"В чем сложность наших взаимоотношений с Россией? Большинство населения не имеет претензий к русскоговорящим людям или даже тем, кто приезжает из России. Сегодня проблема именно с руководством этой страны, которое проводит политику врага. (Президент РФ Владимир – ИФ) Путин на очередном этапе формирования своей карьеры, продолжая гонку на выборах, в некоторых вопросах должен играть на публику. Он может предпринять шаги, которые могут привести к обострению ситуации на Донбассе. Прогнозировать развитие ситуации сложно", - подчеркнул командующий Нацгвардией Украины.

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