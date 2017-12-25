События

10:23 25.12.2017

Гройсман поздравил соотечествеников с новогодними и рождественскими праздниками

Гройсман поздравил соотечествеников с новогодними и рождественскими праздниками

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил соотечественников с наступающим Новым годом и Рождеством.

"В праздничные новогодние и рождественские дни наши сердца полны новыми стремлениями и надеждами, верой и надеждой, чтобы в семье царили согласие и любовь, гармония и достаток, а в нашей стране – мир и стабильность. Желаю исполнения всех заветных желаний, чтобы наша малышня нашла под торжественной и роскошной елкой удивительные подарки, чтобы всех взрослых граждан не покидало чувство уверенности в завтрашнем дне", – говорится в обнародованном на сайте Кабмина поздравлении.

"Пусть новогодние и рождественские праздники вдохновляют всех нас на новые духовные свершения и важные начинания, чтобы мы начали новый год со светлыми помыслами, благими намерениями и твердым стремлением достичь поставленной цели. От реализации каждого человека зависит дальнейшее развитие и процветание нашей страны", – добавили на сайте ведомства.

В 2017 году в Украине впервые объявлено праздничным выходным днем 25 декабря, когда большинство христиан мира отмечают Рождество Христово ( по григорианскому календарю).

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