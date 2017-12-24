В Киеве с крыш падает снег и сосульки, в КГГА призывают горожан к бдительности

В Киеве в воскресенье, 24 декабря, падает снег, наледь и ледяные сосульки с крыш домов, в связи с чем управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации обращается к прохожим с просьбой быть внимательными и осторожными на улицах, а домовладельцев - позаботиться об очистке зданий.

"Из-за усиления скорости ветра до 15-20 м/с и в результате температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях массово образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасным является пребывание возле кровель и крыш домов - возможно падение снега, наледи и сосулек", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают придерживаться ряда рекомендаций, чтобы не стать жертвой ледяных сосулек, которые могут упасть на пешехода: обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов, не заходить за пределы установленных ограждений, по возможности держаться в 3-5 метрах от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут перемещения, не останавливаться и не отходить от здания, если во время движения услышали сверху подозрительный шум, а прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытиям.

Кроме того, следует быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми: на деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками.

Также киевлян призывают не парковать свои автомобили возле домов.

"Сегодня, 24 декабря, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (ветер преимущественно западный, 7/12 м/с), температура днем - 3-5° тепла", - рассказали в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.