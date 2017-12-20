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19:05 20.12.2017

Суд по делу антимайдановца "Топаза" закончил изучать материалы дела

Киевский районный суд Харькова в среду провел очередное заседание по делу в отношении антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

"Сегодня суд закончил изучать материалы дела (всего было 12 томов). Кроме того, суд продлил меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей до 18 февраля. На следующем заседании, 23 января, запланирован допрос свидетелей", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

9 сентября 2014 г. в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении И.Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней.

12 сентября 2014 г. Киевский райсуд Харькова изменил И.Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.

3 октября 2014 г. обвинительный акт в отношении И.Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова. 18 декабря 2014г Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

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