Экс-стажеру в Запорожской ОГА вручено подозрение по делу о хищении средств

Военная прокуратура сил АТО вручила подозрение бывшему стажеру на должность заместителя главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Алексею Литвину по делу о хищении средств при строительстве оборонительных сооружений на Донбассе, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В сентябре я был поражен увиденным и поставил задачу дать оценку злоупотреблений при строительстве второй линии обороны на Донбассе. Уже есть первый результат. Военная прокуратура сил АТО вручила подозрение А.Литвину, который в июне 2015 года, стажируясь в должности заместителя Запорожской ОГА, организовал злоупотребление гражданскими и военными должностными лицами, которые строили и принимали взводные опорные пункты", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что дела по его соучастникам уже находятся в суде г.Запорожья и попросил ветеранов АТО "взять под общественный контроль ход судебного следствия".

В июле 2015 года Совет национальной безопасности и обороны заявил о ненадлежащем строительстве оборонительных рубежей на участке, закрепленном за Запорожской ОГА, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В ноябре налоговая милиция обвинила строителей фортификационных сооружений в Донецкой области в хищении 800 тыс. грн. По их данным, фирма заключала договора на приобретение материалов и проведение строительных работ по завышенной стоимости.

По этому факту в августе 2016 года Военная прокуратура Генпрокуратуры Украины открыла уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "законченное покушение на преступление"

В этом же месяце военная прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего заместителя начальника УКС Эдуарда Мищенко, который вместе с руководителями подрядной организации "Южспецбуд" не обеспечил строительство защитных сооружений в установленные сроки, подделав акты о выполненных работах.

В январе 2017 года бывшего стажера на должность заместителя главы Запорожской облгосадминистрации (ЗОГА) подозревают в организации и покрывании схем по хищению средств при строительстве оборонительных сооружений в зоне АТО.

Подряд стоимостью 55 млн грн на строительство оборонных сооружений в апреле 2015 года получило "Южспецбуд". Тендер был проведен ЗОГА по безконкурсной переговорной процедуре.