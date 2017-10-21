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12:04 21.10.2017

Порошенко поручил разработать план мероприятий по развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"

Порошенко поручил разработать план мероприятий по развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"

Президент Украины Петр Порошенко создал Организационный комитет по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и утвердил его персональный состав.

Как сообщила пресс-служба главы государства, П.Порошенко подписал соответствующий указ № 331/2017 20 октября.

Сопредседателями Организационного комитета является премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава администрации президента Украины Игорь Райнин. Предполагается, что сопредседатели оргкомитета могут в случае необходимости вносить изменения в его персональный состав, образовывать рабочие группы для обеспечения его деятельности, привлекать к работе в нем представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и зарубежных ученых, экспертов.

Кабинет министров должен обеспечить разработку на основе предложений оргкомитета и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по перспективному развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В частности, предусмотреть проведение в установленном порядке международного конкурса проектов мемориального комплекса заповедника, обеспечить завершение работы по уточнению границ и зон охраны заповедника, проработать вопрос о возможности их расширения, а также уточнения перечня памятников, других объектов, находящихся на его территории.

Также должен быть проработан вопрос создания музея истории Бабьего Яра и других объектов по увековечению памяти жертв Холокоста, памяти жертв других преступлений, совершенных нацистами во время оккупации Киева и населенных пунктов Украины относительно мирных жителей, военнопленных, участников украинского освободительного движения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Интерфакс-Украина
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