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14:19 20.10.2017

Украинские суды изменят подход к решениям по делам об определении места жительства ребенка

Украинские суды изменят подход к решениям по делам об определении места жительства ребенка

Украинские суды будут учитывать практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и его решение по делу "М.С. против Украины" об определении места жительства малолетнего ребенка, которое 11 октября 2017 года получило статус окончательного, что изменит подход к рассмотрению таких дел в Украине.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" юрист судебной практики "ЕПАП Украина" Юрий Некляев, при рассмотрении указанного дела в Украине отец ребенка "проиграл" все судебные инстанции и вынужден был обратиться в ЕСПЧ.

"В этом решении ЕСПЧ в очередной раз подчеркивает необходимость первоочередного соблюдения интересов ребенка", - сообщил юрист.

Так, ЕСПЧ отметил, что определяя наилучшие интересы ребенка, национальные суды должны учитывать, что таким интересам наиболее соответствует: 1) сохранение связи ребенка с семьей, кроме случаев, когда семья является неблагополучной, а также 2) обеспечение развития ребенка в безопасной, спокойной и устойчивой среде. "Указанные обстоятельства должны быть ключевым ориентиром для судов при рассмотрении дел", - подчеркнул Ю.Некляев.

Юрист также отметил, что понятие "семья" может включать более широкий круг лиц нежели родители и ребенок. Особенно актуальным становится этот вопрос, когда в семье есть двое или более детей, или когда кроме родителей вместе с детьми проживают бабушка/дедушка. В таком случае "связь с семьей", на которую обращает внимание ЕСПЧ, охватывает кроме привычных взаимоотношений родители-ребенок, еще и взаимоотношения ребенка с братьями/сестрами или бабушкой/дедушкой.

"Продолжительность времени, проведенного ребенком с этими лицами, может стать важным фактором при определении наилучших интересов ребенка, а значит, и правильного определения места его проживания", - сказал юрист.

"В Украине решения (правовая позиция) ЕСПЧ является источником права наравне, например, с законом. Поэтому, каждое решение ЕСПЧ имеет крайне важное значение для формирования единого подхода в украинских судах при разрешении тех или иных споров", - подчеркнул юрист.

Ю.Некляев обратил внимание, что до настоящего времени в украинских судах сформировалась устоявшаяся практика в данном вопросе, согласно которой ребенок остается жить с матерью, если отец не докажет существование исключительных обстоятельств, которые делают невозможным такое проживание.

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