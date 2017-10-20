В двух районах Киева построят новые артезианские скважины

До конца текущего года в Киеве завершится строительство 4-х новых артезианских скважин, будут изготовлены проекты на строительство 15 артезианских скважин и 5 новых бюветных комплексов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, также на этот год запланировано 22 капремонта бюветов, из которых 11 - уже выполнены.

В частности, подписаны распоряжения КГГА, предусматривающие строительство в Святошинском и Деснянском районах столицы новых артезианских скважин, а в Оболонском и Дарницком - бюветных комплексов.

В Святошинском районе на улице Живописной, 2 и в Деснянском районе на улицах Шолом-Алейхема, 14, Митрополита Владимира Сабодана, 2-Б, а также Александра Сабурова, 3 построят новые артезианские скважины малой производительности, а на ул.Иорданской, 11 в Оболонском районе и проспекте Петра Григоренко, 14 в Дарницком районе - новые бюветные комплексы.

Заказчиком отмеченного строительства определено КП "Киевводфонд", которому поручено определить генеральные проектную и подчиненную строительную организации, разработать и утвердить проектную документацию для выполнения работ.