Обыски проходят у представителей партии "Успишна Краина" по делу об ОПГ Клименко

Следователи Главной военной прокуратуры Украины проводят санкционированные судом обыски по месту жительства лиц, причастных к функционированию схемы легализации денежных средств экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, с целью получения доказательств незаконной легализации средств, в четверг проводится обыск в жилых помещениях уполномоченных лиц политической партии "Успішна Країна".

В сообщении напоминается, что бывший глава Государственной налоговой службы Украины и в дальнейшем министр доходов и сборов Украины Клименко подозревается в участии в организованной Януковичем (бывшим президентом Украины Виктором Януковичем – ИФ) преступной организации, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в большом размере, то есть в совершении уголовных преступлений (ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины) и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 24 мая 2017 год в ходе спецоперации были задержаны бывшие руководители ряда областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов и их заместители, подозреваемые в организации функционирования т.н. "налоговых площадок", связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

По данным следствия, в результате функционирования этих "налоговых площадок" государству был нанесен ущерб почти 100 млрд грн.