Защита замглавы Минобороны Павловского обжаловала его меру пресечения

Защита заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского обжаловала меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Мы вчера подали апелляцию. Как я уже и говорил, избранная судом мера не обоснована, так как нет необходимости избирать такую меру пресечения с учетом выдвинутых моему подзащитному обвинений", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат И.Павловского Ростислав Кравец в среду.

Он также предположил, что Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу уже 20 либо 23 октября.

"Судя по практике, такие апелляции рассматриваются довольно быстро, все зависит от того, когда материалы поступят в суд", – отметил адвокат.

Как сообщалось, 11 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины И.Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения И.Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.