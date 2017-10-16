ГПУ планирует сократить штат САП

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что Генеральная прокуратура Украины намерена на 10% сократить штат его отдела.

"Вот сегодня еще узнал, что в планах Генпрокуратуры на 10% сократить САП. Я написал письмо об увеличении штата. Мне было отказано. Хотя в бюджете 2017-2018 рассчитано на то количество, которое я прошу. Из 45 должностей хотят 5 человек уменьшить. Еще есть 7 вакансий, то есть у нас останется только две вакансии", - сообщил Н.Холодницкий в интервью интернет-изданию "Цензор.Нет".

Он отметил, что нагрузка на сотрудников САП за год выросла в полтора раза. "На начало года было процессуальное руководство в примерно 300 производствах, сейчас 508. И это не говоря о судебных разбирательствах! На этот год на САП было предусмотрено 116 млн. В следующем будет 113 млн. Мы - единый правоохранительный орган, которому уменьшили финансирование", - рассказал руководитель САП.

Вместе с тем, по его словам, других отделов Генпрокуратуры, где есть следственные подразделения, которые должны быть ликвидированы, сокращение не касается.

"20 ноября прокуратура теряет следствие. Высока вероятность, что эти дела будут переданы НАБУ и САП. Я рассчитывал провести конкурс в этом году. Знал, что есть средства запланированные и вакансии. А теперь, вернувшись из командировки, увидел, что нам не то, что не добавляют, а еще хотят сократить 5 должностей. Вот так - ты будто хочешь, как лучше, а тебя будут рубить", - рассказал Н.Холодницкий.