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10:26 14.10.2017

Матиос заявил, что 150 км участка границы Украины с Венгрией являются частными

Матиос заявил, что 150 км участка границы Украины с Венгрией являются частными

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что на госгранице Украины с Венгрией 150 км являются частными, а пограничники не имеют к ним полноценного доступа.

"Я в очередной раз натолкнулся на документы, которые свидетельствуют о том, что у нас 150 км границы на Закарпатье с Венгрией являются частными… Фактически 150 км - это земельные участки - 2 га - поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроена коммуникация, и там кластеры вообще "гуляйполевских" каких-то времен", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

А.Матиос пояснил, что в сложившейся ситуации "барон, как говорят у цыган, кто-то говорит староста или старший на территории, руководит центром этих людей, которые, извините, не хочу никого обидеть, экзальтированно смотрят в руку, "дающую" им ".

По словам главного военного прокурора, это длится уже 10 лет.

Он также рассказал, что пограничные наряды Госпогранслужбы не могут там проехать, потому что с вышек "частной" границы происходит ослепление или даже стрельба из зарегистрированного оружия.

А.Матиос в ближайшее время намерен доложить о данной ситуации на границе с Венгрией генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

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