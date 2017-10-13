Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин и директор ГП "Пуща-Водица" уведомлены о подозрении в захвате земли комплекса

Бывший первый заместитель генерального прокурора и директор ГП "Комплекс отдыха "Пуща водица" уведомлены о подозрении в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и противоправном захвате земельного участка рекреационного значения на территории комплекса, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем первом заместителе генпрокурора Ренате Кузьмине.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, досудебное следствие установило, что в 2008-2010 годах на то время заместитель, а в дальнейшем - первый заместитель генпрокурора, действуя по предварительному сговору с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща Водица" Госуправления делами, злоупотребляя служебным положением и используя заведомо поддельные документы, совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного значения площадью 1,0457 га на территории ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" и прилегающих сооружений на этом участке, в дальнейшем легализовав получение недвижимого имущества.

Такие действия по заключению экспертизы причинили ущерб государству в размере 1,2 млн грн.

Кроме того, по информации Л.Сарган, экс-замгенпрокурора противоправно приобрел в собственность недвижимое имущество неизвестного происхождения, которое в 2010 году имело рыночную стоимость почти 8,4 млн грн.

"По результатам досудебного расследования 12.10.2017 заместитель генерального прокурора Украины составил письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю генерального прокурора Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.197-1, ч.2 ст.197-1, ч.2 ст.28, ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины", - проинформировала Л.Сарган.

Она сообщила, что в настоящее время предпринимаются меры по установлению его местонахождения, подозреваемый бывший первый заместитель генпрокурора объявлен в розыск, решается вопрос об обращении в суд для избрания ему меры пресечения.

Что касается директора ГП, то, как отметила пресс-секретарь, в присутствии адвоката он уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК Украины.

По словам Л.Сарган, в настоящее время в суде находится ходатайство об избрании подозреваемому директору ГП меры пресечения в виде взятия под стражу, а также об отстранении от занимаемой должности.

"По ходатайству органа досудебного расследования на указанные незаконно полученные объекты недвижимости судом наложен арест и в дальнейшем будет решаться вопрос об их возвращении государству", - уточнила пресс-секретарь.

Л.Сарган также рассказала, во время обыска в доме отца Р.Кузьмина была найдена золотая лопата. "олотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! Именно такая была найдена во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича в декабре прошлого года", - добавила она.