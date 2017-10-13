Материалы дела Иванющенко направлены на новое судебное рассмотрение

Уголовное производство по подозрению экс-нардепа из Партии регионов Юрия Иванющенко в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, а также в организации вымогательства по предварительному сговору лиц направлено на новое судебное рассмотрение.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины в пятницу, Генпрокуратура обеспечила отмену незаконного судебного решения, принятого 26 января 2017 года Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел о закрытии уголовного производства в отношении Ю.Иванющенко. Верховный суд Украины удовлетворил заявление заместителя генпрокурора о пересмотре этого постановления из-за неодинакового применения кассационной инстанцией одной и той же нормы права и 12 октября отменил указанное определение кассационной инстанции.

"Материалы дела направлены на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напоминают, что Ю.Иванющенко подозревается в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 29 декабря 2014 года бывшему народному депутату Украины Ю.Иванющенко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК по факту организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, в сумме около 177 млн грн во время заключения договоров между ГП "Госэкоинвест" и ООО "Карпатыбудинвест" и ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах в сумме около 650 млн грн.

По данным Генпрокуратуры, речь идет о хищения киотских денег, выделенных на выполнение капитального ремонта 38 объектов социальной сферы в Луганской области, то есть в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Поэтому, пока не представляется возможным проведение необходимых процессуальных действий, в том числе экспертиз, для завершения расследования уголовного производства по указанному факту.

28 февраля 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства в отношении Ю.Иванющенко: "Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко". Генпрокурор отметил, что это сделано "именно перед продлением санкций ЕС к арестованным активам Януковича и компании".

В свою очередь Верховный суд Украины заявил, что не закрывал уголовные производства в отношении Ю.Иванющенко, а по сути не пересматривали решения судов предыдущих инстанций.

Позже в управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, сообщило, что продолжает досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению Ю.Иванющенко в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, а также в организации вымогательства по предварительному сговору.