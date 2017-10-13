Количество обстрелов в зоне АТО с начала года превысило 313 тысяч

С начала года количество обстрелов в зоне проведения АТО превысило 313 тыс. и большинство из них - из тяжелого вооружения, которое так и не было отведено от линии соприкосновения, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"У меня впечатление, что есть две части Донбасса. На одной - режим прекращения огня соблюдается, стороны согласились провести разминирование, или хотя бы обозначить мины, и здесь у наблюдателей есть доступ ко всем территориям, и он безопасный. Но на другой части Донбасса с начала года мы зафиксировали 313 тыс 332 случая нарушений режима прекращения огня. Их них около 200 тыс. - были осуществлены из тяжелого вооружения, размещенного с нарушениями", - сказал он в ходе скайп-брифинга из Донецкой области в пятницу.

А.Хуг проинформировал, что с января текущего года наблюдатели зафиксировали около 3,5 тыс случаев размещения сторонами тяжелого вооружения с нарушениями достигнутых договоренностей.

"С начала года жертвами боевых действий стали 398 мирных жителей, из них ранены - 327", - проинформировал он.