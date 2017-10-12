События

19:08 12.10.2017

В Нью-Джерси обнаружили утерянный бюст Наполеона работы Родена

В городе Мэдисон в штате Нью-Джерси обнаружили считавшийся 85 лет утерянным бюст Наполеона, созданный французским скульптором Огюстом Роденом, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Бюст был обнаружен в выставочном зале Мэдисона несколько лет назад, его подлинность подтвердили в 2015 году, однако власти не раскрывали факт его находки по своим причинам.

Ожидается, что в скором времени бюст перевезут в Художественный музей Филадельфии.

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