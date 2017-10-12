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16:53 12.10.2017

Дело против т.н. "министра финансов ДНР" направлено в суд

Дело против т.н. "министра финансов ДНР" направлено в суд

 Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения "министра финансов" т.н."ДНР", сообщает прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

"Следствием прокуратуры Донецкой области установлено, что 38-летняя уроженка г.Донецк в ноябре 2014 года добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность т.н. "министра финансов ДНР". Состоя в указанной должности, обвиняемая реализовывает возложенные на "министерство" функции по финансовому контролю над использованием т.н."бюджетных средств и внебюджетных фондов ДНР", за счет которых, в свою очередь, финансируются т.н."бюджетные учреждения ДНР", в частности, "учреждения силового блока", - написал Е.Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, из-за того, что правонарушительница находится на временно неподконтрольной территории, в ее отношении проводилось специальное досудебное расследование по ч.3 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения пределов территории или государственной границы Украины) и ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

"Обвинительный акт прокуратура направила в суд для заочного осуждения. Максимальная мера наказания по указанным статьям - до 12 лет заключения", - отметил Е.Бондаренко.

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