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17:18 11.10.2017

В деле о растрате 149 млн грн Минобороны задержаны четыре человека - Холодницкий

В деле о растрате 149 млн грн Минобороны задержаны четыре человека - Холодницкий

 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что всего в рамках уголовного производства о растрате 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны задержаны четыре человека.

"Еще двое", - сказал Н.Холодницкий на брифинге в Киеве в среду, отвечая на вопрос, сколько еще человек задержаны в рамках этого дела, кроме уже упоминавшихся двух.

По словам прокурора, задержание было произведено на рабочих местах подозреваемых "и прошло спокойно".

"Завтра в Соломенском суде будет рассматриваться мера пресечения, мы будем настаивать на открытости процесса, и вы там все сможете увидеть. По состоянию на сейчас назвать фамилии, компании, которые все хотят услышать, является процессуально неправильным", - пояснил Н.Холодницкий.

Прокуроры намерены просить, как это предусмотрено законом, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По его словам, следователи намерены закончить расследование данного дела в предусмотренный законом срок – в течение 4 месяцев.

Н.Холодницкий отметил, что данное преступление относится к категории особо тяжких и наказание за него предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) располагают информацией о двух задержанных.

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для Министерства обороны. В этот день детективы НАБУ под руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых и были задержаны двое чиновников.

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