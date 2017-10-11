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14:46 11.10.2017

НАБУ и САП задержали замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны

НАБУ и САП задержали замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для Министерства обороны.

"Сейчас детективами Бюро и прокурорами САП задержаны двое предполагаемых участников преступления - заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ. Решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании в отношении задержанных меры пресечения и установления других возможных соучастников", - сообщает в среду пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 года при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены.

"В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Следствие считает, что, согласно установленным фактам должностные лица Министерства обороны Украины по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным народного депутата Сергея Лещенко, в рамках этого уголовного дела расследуется поставка топлива в адрес Минобороны со стороны компании "Трейд Коммодити".

"Задержания и уголовное дело связаны с компанией "Трейд Коммодити", за которой стоит партнер и сосед Грановского (Александра Грановского – ИФ) по офису Адамовский (Андрей Адамовский – ИФ)", - написал депутат на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, ранее эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Куюн заявлял о злоупотреблениях при поставке топлива компанией "Трейд Коммодити" как в адрес Минобороны, так и в адрес "Укрзализныци".

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