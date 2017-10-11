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09:27 11.10.2017

Садовый просит Эстонию поделиться опытом переноса "Бронзового солдата"

Садовый просит Эстонию поделиться опытом переноса "Бронзового солдата"

Мэр Львова Андрей Садовый попросил посла Эстонии вУкраине Герта Антсу (Gwert Antsu) поделиться опытом по обращению с памятниками, установленными в период пребывания в составе Советского союза.

Во Львове идет спор, что делать с большим советским воинским мемориалом, сообщила в среду газета "Eesti Ekspress".

В его центре установлен памятник высотой 30 метров, по бокам которого стоят барельефы с изображениями пехотинца, танкиста, артиллериста, летчика и матроса в полный рост. Мемориал был возведен в 1970 году и удостоен высших художественных премий Украинской ССР и СССР.

Согласно украинскому законодательству, символы тоталитарным властям подлежат удалению из открытого пространства.

Однако в отношении мемориала во Львове экспертиза пришла к выводу, что речь идет не о превозношении коммунистической власти, а о памятнике, символизирующем борьбу против немецкой оккупации, и потому о его сносе не может быть речи, отмечает эстонская газета.

По словам мэра А.Садового, монумент можно сделать музеем и в этой связи опыт Эстонии может пригодиться, отмечает эстонская газета.

В Эстонии 26-28 апреля 2007 года имели место массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат и перенести памятник Воину-освободителю (Бронзовый солдат) из центра города на окраинное Военное кладбище.

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