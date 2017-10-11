Глава правительства Каталонии Пучдемон подписал текст Декларации независимости от Испании

Декларация о независимости от Испании подписал глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщил поздно вечером во вторник Twitter женералитата автономной области.

"Председатель каталонского регионального правительства подписал декларацию независимости", - говорится в сообщении.

Подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство, как стало известно СМИ, поставили Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135.

Ранее сообщалось, что К.Пучдемон призвал во вторник каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем. Премьер регионального правительства пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС.

В правительстве Испании исходят из того, что глава исполнительной власти Каталонии К.Пучдемон в ходе выступления во вторник, по сути, объявил о независимости от Мадрида, пишет газета "Паис" со ссылкой на собственные источники. По ее информации, в испанском правительстве "пояснили, что "недопустимо", пусть и неявным образом, объявлять о независимости, но при этом открыто говорить о том, что это решение пока заморожено".