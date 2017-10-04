РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников на границе Сумской области

Российская сторона официально подтвердила задержание двух военнослужащих Госпогранслужбы Украины возле с.Зноб-Трубческая Середино-Будского района Сумской области вблизи украино-российской государственной границы, сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

"Российская сторона проинформировала, что ею задержаны два гражданина Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими государственной пограничной службы Украины", - сказал В.Серватюк журналистам в среду в Киеве.

Он пояснил, что российская сторона просит предоставить документы о задержанных.

В.Серватюк напомнил, что со вчерашнего вечера Госпогранслужба не имела информации о местонахождении своих офицеров.

Подтверждение от российской стороны, по словам первого замглавы Госпогранслужбы Украины, получено после того, как украинское погранведомство обратилась в пограничное ведомство Российской Федерации.

"Я не знаю, каким будет судебное решение. Надеюсь, что завтра оно будет оперативно рассмотрено и это даст возможность осуществить передачу, если нет, тогда будем ждать эту процедуру, когда она завершится", - сказал В.Серватюк.

Как сообщалось, в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые представились пограничниками Сумского отряда. В связи с этим Госпогранслужба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих.

Позже появилась информация, что два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда накануне вечером осуществляли мониторинг участка госграницы, связь с ними прервалась около 20.00.

Прокуратура Сумской области в среду начала уголовное производство по факту исчезновения двух сотрудников отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда.