На границе с РФ в Сумской области пропали двое украинских пограничников

Два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда накануне вечером осуществляли мониторинг участка госграницы, связь с ними прервалась около 20.00. В настоящее время ведется их розыск.

"В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения. Проинформированы правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства в среду.

В российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые представились пограничниками Сумского отряда. В связи с этим Госпогранслужба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих.