Лутковская просит премьера решить вопрос с пенсиями переселенцев, зарегистрированных на подконтрольной Киеву территории

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась с представлением к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором просит содействовать решению вопроса обеспечения пенсиями граждан Украины – бывших переселенцев с неподконтрольных территорий Донбасса, которые в настоящее время зарегистрированы на контролируемой Украиной территории.

Как сообщается в среду на сайте уполномоченного, к омбудсмену поступает множество обращений от граждан Украины - бывших жителей временно неконтролируемой органами государственной власти территории, относительно защиты их права на пенсионное обеспечение.

Установлено, что некоторое время заявители находились на учете внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и получали пенсионные выплаты в порядке, установленном постановлением Кабинета министров Украины "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" от 05.10.2014 года (№637).

После регистрации места проживания на контролируемой территории заявители обратились в территориальные органы Пенсионного фонда Украины с целью продолжения получения пенсионных выплат в общем порядке, предусмотренном статьей 47 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Одновременно заявители предоставили доказательства снятия их органами соцзащиты населения по учету ВПЛ.

"Однако территориальные органы Пенсионного фонда Украины заявителям отказали в выплате пенсии в общем порядке со ссылкой на невозможность получения пенсионных бумажных дел пенсионеров (эти дела остались в помещениях органов Пенсионного фонда на неконтролируемой территории), а особый механизм осуществления пенсионных выплат по электронному пенсионному делу предусмотрено только для внутренне перемещенных лиц. Пенсионные выплаты таким пенсионерам были прекращены, рекомендуется для их возобновления восстановиться на учете внутренне перемещенных лиц", - приводится сложившаяся коллизия в обращении омбудсмена.

В.Лутковская отметила, что закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании не содержит особенностей пенсионного обеспечения пенсионеров - бывших жителей временно неконтролируемых территорий.

"Таким образом, для указанной категории пенсионеров пенсионное обеспечение должно осуществляться в определенном законом №1058 порядке - по месту жительства, без принуждения пенсионеров состоять на учете внутренне перемещенных лиц", - убеждена омбудсмен.

Она подчеркнула, что отказ в обеспечении пенсионных выплат бывшим жителям временно неконтролируемой территории в общем порядке, в том числе на основании невозможности получить пенсионные дела, оставленные на неконтролируемой территории, является нарушением конституционного права этих лиц на социальную защиту. А требование территориальных органов Пенсионного фонда повторного получения правового статуса ВПЛ будет искусственно увеличивать численность таких лиц.

"Принуждение лиц, предварительное зарегистрированное место проживания которых было на временно неконтролируемой территории, состоять на учете внутренне перемещенных лиц считаю недопустимым", - говорится в представлении.

Таким образом, В.Лутковская обратилась к премьер-министру относительно принятия мер по обеспечению реализации гражданами Украины, которые после регистрации места проживания на контролируемой территории снялись с учета ВПЛ, права на пенсионное обеспечение в порядке, установленном статьей 47 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также относительно приведения практики органов Пенсионного фонда Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины и закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".