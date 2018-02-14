Лутковская надеется на скорейшее освобождение украинцев, удерживаемых в ОРДЛО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассчитывает, что одновременное освобождение граждан Украины, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Донбасса, и жителей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отбывающих наказание на подконтрольной Украине территории, произойдет в ближайшее время.

"Я надеюсь, что второй этап освобождения людей, думаю, действительно состоится. И очень надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время", - сказала В.Лутковская в эфире 5 канала в среду вечером.

По ее словам, речь идет в основном о гражданах Украины, которые были незаконно задержаны на территории ОРДЛО.

Омбудсмен сообщила, что в настоящее время две стороны согласовывают списки таких лиц. По ее словам, в списке со стороны ОРДЛО - "граждане Украины, которые или осуждены, или находятся на досудебном расследовании по обвинениям в финансировании и содействии террористическим организациям или в некоторых случаях это может быть государственная измена".

Однако В.Лутковская ушла от ответа на вопрос, будет ли в ближайшей партии обмена режиссер Олег Сенцов и другие граждане Украины, которые незаконно осуждены на территории России, отметив, что это политические переговоры, которые ведет лично президент Украины Петр Порошенко.

Говоря о количестве граждан Украины, отбывающих наказание или обвиняемых на территории Российской Федерации, она сообщила, что политических заключенных, находящихся в России, - 16. "И есть еще у меня около 200 производств, а по данным МИД - около 5 тысяч украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации с обвинениями, в разных стадиях судебного рассмотрения. Кто-то уже осужден, кому-то выдвинуты обвинения", - сообщила В.Лутковская.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года был освобожден военнослужащий Роман Савков, находившийся в заложниках у боевиков.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по итогам заседания в Минске 14 февраля рассчитывает на то, что вторая волна освобождения лиц, удерживаемых в ОРДЛО, состоится в ближайшее время, и готова к компромиссам.