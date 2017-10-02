В ОБСЕ отмечают, что присутствие россиян в СММ за год снизилось

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечают, что количество наблюдателей от РФ в составе миссии за минувший год уменьшилось, а не увеличилось, как заявляет первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"В СММ ОБСЕ работают наблюдатели из 44 стран-участниц ОБСЕ. Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39)", - говорится в ответе на заявление И.Геращенко, опубликованном на странице СММ в соцсети Facebook в понедельник.

"Большинство наблюдателей Миссии приезжают из стран-членов Европейского Союза (339 наблюдателей). Кроме того, в Миссии работает 373 местных сотрудника", - подчеркивается в сообщении.

В СММ призвали всех, кто пишет о Миссии, сначала контактировать с СММ "для установления фактов и предотвращения предоставления некорректной информации или необоснованных заявлений".

Как сообщалось, ранее И.Геращенко заявила, что в составе СММ ОБСЕ в течение прошедшего года значительно выросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран. "Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сентименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были непредвзятыми и беспристрастно относились к исполнению своих обязанностей", - сказала она.

При этом вице-спикер подчеркнула, что Украина "очень благодарна СММ ОБСЕ".

Также И.Геращенко заявила, что другие страны, даже "имеющие сентименты к России", не являются агрессорами по отношению к Украине, "поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном".