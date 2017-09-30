До конца года в Украине пройдет еще несколько учений бригад - Муженко

После сентябрьских масштабных учений в Украине пройдет еще несколько учений разных бригад, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Мы еще будем проводить такие мероприятия и в октябре... у нас планируются еще одни бригадные учения с одной из бригад, потом, через определенное время, еще с одной бригадой, и таким образом этот процесс будет продолжаться до конца текущего года", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В.Муженко подчеркнул, что это плановые мероприятия.

"Плановые, но они имеют определенное содержательное наполнение, в том числе с учетом учений "Запад-2017", о которых много говорили, и с учетом потенциальных угроз, которые прогнозируются по их итогам", - рассказал он.

Начальник Генштаба напомнил, что на протяжении всего сентября был проведен комплекс учений, которые проходили практически на всей территории Украины.

"Учились воевать войска на 11-ти полигонах и отдельных участках местности вне территорий полигонов. На первом этапе – в период с 1 по 10 сентября – отрабатывались учения с подразделениями материально-технического обеспечения. В дальнейшем, с 12 по 15 сентября, мы проводили командно-штабные учения для органов военного управления с задействованием войск. Было задействовано порядка 7 тыс. военнослужащих соответствующих частей и подразделений и около 5 тыс. оперативного состава в пунктах управления", - рассказал он.

В.Муженко подчеркнул, что отрабатывались вопросы управления межвидовыми группировками войск на потенциально опасных направлениях – в разных регионах страны: на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе, то есть на побережье Черного моря, в Бессарабии, то есть практически по всей территории Украины.

На практике были выполнены задачи по перемещению войск на большие расстояния разными способами: и своим ходом, и железнодорожным транспортом, и автомобильным транспортом.

"Затем войска, как говорят, "с ходу" переходили к выполнению широкого спектра задач по своим направлениям, как в наступлении, так и в обороне. Особое внимание мы уделяли отработке десантно-штурмовых, рейдовых задач частями Высокомобильных десантных войск, в том числе десантированию разными способами. Кроме этого, наши механизированные подразделения вели в одних местах наступательные, в других - оборонительные действия в условиях постоянно меняющейся оперативной обстановки. То есть войска делали все то, чему необходимо было научиться для поднятия своего уровня подготовки и вообще наработки возможности Вооруженных сил адекватно реагировать на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют и прогнозируются по отношению к Украине", - проинформировал В.Муженко.

Полный текст интервью будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" в разделе "Эксклюзивные интервью".