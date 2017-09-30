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11:41 30.09.2017

Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО – Муженко

В настоящее время девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Продолжается подготовка батальонов с помощью иностранных специалистов, которая началась еще в 2015 году. Сегодня в Украине находятся инструктора и военнослужащие из США, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши… И мы на сегодняшний день достигли соответствующей совместимости как минимум на тех девяти батальонах, которые уже прошли подготовку", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В.Муженко уточнил, что совместная подготовка войск касается подразделений механизированных, высокомобильно-десантных войск и личного состава частей специального назначения.

"Кроме того, за основу берутся стандарты НАТО, которые адаптируются к нашим условиям с учетом приобретенного нами опыта проведения боевых действий. Кстати, военнослужащие стран НАТО уже вносят изменения и коррективы в свои стандарты с учетом нашего опыта. То есть у нас не просто слепое копирование, а творческий подход к отработке соответствующих стандартов с учетом приобретенного боевого опыта", - подчеркнул начальник Генштаба.

Полный текст интервью будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" в разделе "Эксклюзивные интервью".

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