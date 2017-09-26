Мангуш Донецкой области остался без газоснабжения из-за технологической аварии на станции

Работа газораспределительной станции в пгт Мангуш остановлена из-за технологической аварии. Ремонтники обещают оперативно ликвидировать аварию, но население без газа будет минимум трое суток, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Глава ОВГА написал на своей странице в Фейсбуке о том, что без газоснабжения оказались 2664 абонента.

По информации руководства Мангушской райгосадминистрации, бригады ремонтников уже выехали на место аварии, а "Мариупольгаз" обещает обеспечить подачу газа на стратегически важные для Мангуша предприятия и учреждения (школу, детский сад, больницу, хлебокомбинат, мясоперерабатывающий цех и др.).

"Но население без газоснабжения будет не менее 3 суток. По словам ремонтников, саму аварию они ликвидируют быстро - максимум за день, но минимум два дня нужно для того, чтобы заполнить систему газом", - констатирует П.Жебривский, добавив, что электричество в Мангуше есть.