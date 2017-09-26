Петру Порошенко сегодня исполняется 52 года

Президенту Украины Петру Порошенко во вторник, 26 сентября, исполняется 52 года.

Первая леди Украины Марина Порошенко и дети президентской четы записали видеопоздравление главе государства.

"Поздравление для Петра Порошенко от семьи. С Днем рождения, господин президент!", - говорится в сообщении сопровождающем видеопоздравление на странице "Фонда Порошенко" в Фейсбук.

Глава государства отреагировал на поздравление. "Тронут такими теплыми поздравлениями. Спасибо, что вы у меня есть!", - говорится в сообщении на официальной странице П.Порошенко в Фейсбук.