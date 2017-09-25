Порошенко подписал закон об образовании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Закон обеспечит реальные шаги ко включению Украины в европейское образовательное пространство.