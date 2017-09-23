Российский пранкер от имени Турчинова пытался поговорить с Волкером

Российский пранкер, выдавая себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, пытался поговорить со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает пресс-служба СНБО.

"Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом", - сообщили в пресс-службе СНБО агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

В СНБО отметили, что в последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под руководством российских спецслужб, участились. "Их цель - попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене", - сказано в сообщении.