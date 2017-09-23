События

11:44 23.09.2017

Российский пранкер от имени Турчинова пытался поговорить с Волкером

Российский пранкер, выдавая себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, пытался поговорить со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает пресс-служба СНБО.

"Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом", - сообщили в пресс-службе СНБО агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

В СНБО отметили, что в последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под руководством российских спецслужб, участились. "Их цель - попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене", - сказано в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В окно частного дома в Одессе неизвестные бросили гранату

В связи с непогодой в Украине обесточено более 100 населенный пунктов

Пожар на складах в Донецкой области ликвидирован

Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран успешно осуществил очередной запуск баллистической ракеты

На неподконтрольную территорию Донбасса въехали 7 грузовиков с гумпомощью от международных организаций - Госпогранслужба

Пожары в лесхозах на Харьковщине и Днепропетровщине потушены, проливаются отдельные очаги тления – ГСЧС

В зоне АТО есть все необходимое имущество для оборудования позиций, заявляют в Минобороны

В Киеве выявили подпольную базу по производству и реализации оружия и боеприпасов – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить куртку мужскую на price.ua
РЕКЛАМА