Суд оштрафовал оголившегося на сцене "Евровидения" пранкера

Днепровский районный суд столицы признал виновным пранкера Виталия Седюка в хулиганских действиях во время финала "Евровидения 2017".

"Суд признал Виталия Седюка виновным в совершении хулиганских действий и присудил штраф в 500 необлагаемых минимум", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, у прокуратуры есть 5 дней на возможность обжалования этого решения суда. После изучения мотивировочной части решения прокуратура примет решения относительно обжалования.

В.Седюк был задержан правоохранителями 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

"Обвинительный акт в отношении указанного лица по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство), направлен в Днепровский районный суд г.Киева для рассмотрения по существу", - сообщила тогда пресс-служба прокуратуры города Киева.

Согласно УК Украины, хулиганство, то есть, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 МРОТ – 17 грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

В.Седюк в ночь на 14 мая во время выступления украинской певицы Джамалы в финале Евровидения-2017 выбежал на сцену завернутым во флаг Австралии и снял штаны, повернувшись спиной к зрителям. Певица не обратила внимания на него; сотрудники службы охраны МВД оперативно сняли его со сцены, вывели за территорию и передали полиции.

В.Седюк, 1988 г.р., житель Борисполя Киевской области, с 2012 года неоднократно устраивал провокации с мировыми звездами, в частности, Ким Кардашьян, Адель, Мадонной, Уиллом Смитом, Брэдли Купером, Леонардо ДиКаприо и др.

15 мая Днепровский районный суд Киева избрал В.Седюку меру пресечения в виде личного обязательства на срок 60 суток. По решению суда он также обязан прибывать по каждому требованию в суд или следственный отдел полиции Днепровского района Киева. В.Седюк должен сдать паспорта или другие документы для выезда за границу, а также сообщать об изменении места проживания. Такие обязательства действуют до 12 июля.