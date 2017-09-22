Луценко пытается отвлечь внимание общества от скандального бракосочетания его сына – нардеп Довгий

Народный депутат Олесь Довгий (группа "Воля народа") заявляет, что подписанием ему подозрения генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытается отвлечь внимание общества от скандального бракосочетания его сына, которое завершилось избиением журналистов.

"Луценко в своем стиле устроил очередное политическое шапито, пытаясь таким образом отвлечь внимание общества от скандального бракосочетания сына, которое завершилось избиением журналистов. Генеральный прокурор профессионально понимает, как работает информационное пространство, но юридического образования ему действительно не хватает. Луценко еще не понимает, что, решив подписать мне подозрение, которое отказались подписывать САП или НАБУ из-за отсутствия полноты доказательств, он совершил преступление и рано или поздно уже кто-то другой на его должности будет давать этому профессиональную оценку", - написал О.Довгий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

О.Довгий отметил, что генеральный прокурор подписал ему подозрение, не дождавшись реакции Специальной антикоррупционной прокуратуры.

По его словам, это подозрение – "еще одно свидетельство того, что в деле нет ничего, кроме банального желания Ю.Луценко отомстить". "И я это обязательно докажу", - написал нардеп.

Ранее в этот день генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что подписал уведомление о подозрении народному депутату О. Довгому (группа "Воля народа"). "Ждал подписи САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ИФ). Не дождался. Взял и сделал", - написал генпрокурор в комментарии на Фейсбук.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что нардеп О.Довгий – единственный, кому не было вручено подозрение после рассмотрения представления на снятие депутатской неприкосновенности в парламенте в начале июля.