События

10:52 22.09.2017

Ураган "Мария" приближается к Багамским островам

Сформировавшийся над Атлантическом океаном ураган "Мария" движется в сторону Багамских островов, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

Ожидается, что позже в пятницу ураган обрушится на юго-восточную часть Багамских островов, а также на британскую заморскую территорию - острова Теркс и Кайкос.

В настоящий момент "Марии" присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия стихийного бедствия достигает 200 км/ч.

Ранее на этой неделе ураган прошел по острову Доминика, заморской территории Франции - Гваделупе, где жертвами стихии стали 17 человек.

Позже он обрушился на Пуэрто-Рико и привел к сильным наводнениям. Из-за удара стихии на острове было полностью нарушено функционирование системы электроснабжения. Президент США Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с руководством Пуэрто-Рико, пообещав в скором времени посетить этот остров.

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