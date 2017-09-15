ИГ взяло на себя ответственность за теракт в метро Лондона

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в метро в Лондоне, который произошел сегодня. Об этом сообщило связанное с ИГИЛ агентство Amaq, передает Reuters.

Напомним, сегодня утром в лондонском метро на станции Parsons Green прогремел взрыв. Очевидцы сразу после инцидента сообщали, что взорвалась бомба в сумке.

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Впоследствии полиция назвала произошедшее терактом.

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