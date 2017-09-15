События

23:13 15.09.2017

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в метро Лондона

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в метро в Лондоне, который произошел сегодня. Об этом сообщило связанное с ИГИЛ агентство Amaq, передает Reuters.

Напомним, сегодня утром в лондонском метро на станции Parsons Green прогремел взрыв. Очевидцы сразу после инцидента сообщали, что взорвалась бомба в сумке.

Новости по теме: Количество пострадавших в результате взрыва в метро Лондона увеличилось до 29 человек

Впоследствии полиция назвала произошедшее терактом.

Читайте также: На станции лондонского метро нашли вторую бомбу

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

До 29 человек возросло число пострадавших в лондонском метро

В Запорожской области задержан на взятке замначальника колони

НАБУ проводит обыски в Днепре в рамках расследования возможного незаконного обогащения нардепа Дейдея

В киевской галерее застрелился мужчина

Суд арестовал экс-министра юстиции Украины Лавриновича

ПОСЛЕДНЕЕ

Крупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе

Экс-посол США в Украине сомневается в готовности РФ согласится на миротворческую миссию на всей неподконтрольной части Донбасса

Сотрудница "Укрпочты" в Мариуполе присвоила 100 тыс. грн комиссионных платежей

Суд во Львове избирает меру пресечения Сакварелидзе

Кличко заверяет, что жители взорвавшегося летом дома на Голосеевском проспекте получат постоянное жилье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спортивное питание
РЕКЛАМА