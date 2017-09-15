На станции лондонского метро нашли вторую бомбу
На станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, на которой ранее в пятницу сработало взрывное устройство, была обнаружена еще одна бомба, сообщает сайт британской газеты "Дейли Экспресс".
По информации газеты, в настоящий момент саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне пострадали около 20 человек.
Медики забирали с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.