На станции лондонского метро нашли вторую бомбу

На станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, на которой ранее в пятницу сработало взрывное устройство, была обнаружена еще одна бомба, сообщает сайт британской газеты "Дейли Экспресс".

По информации газеты, в настоящий момент саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне пострадали около 20 человек.

Медики забирали с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.