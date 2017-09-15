События

12:25 15.09.2017

В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, сообщает британский радиоканал Эл-Би-Си.

Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.

Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.

Интернет-портал британской газеты "Индепендент" опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.

Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.

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Интерфакс-Украина
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