Суд арестовал экс-министра юстиции Украины Лавриновича

Печерский районный суд г.Киева избрал экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Соответствующее решение суд принят в пятницу, удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая просила об аресте подозреваемого без какой-либо альтернативы, что предусмотрено вменяемыми ему статьями об участии в захвате госвласти в 2010 г.

Как сообщалось, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению А.Лавриновича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

1 сентября А.Лавриновичу было сообщено о подозрении в указанном производстве.

6 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, А.Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

Как известно, в 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".