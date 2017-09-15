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12:06 15.09.2017

НАПК пригласило нардепа Добродомова для ознакомления с протоколом об админнарушении в виде совместительства

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) пригласило внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова в среду, 20 сентября, прибыть в НАПК для ознакомления с протоколом об административном правонарушении в виде совместительства депутатской деятельности с другими видами деятельности.

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАПК, уполномоченным лицом Агентства при проведении полной проверки е-декларации за 2016 год, представленной Д.Добродомовым было выявлено административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований совместительства и совмещения с другими видами деятельности), в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении в отношении Д.Добродомова.

"Официальным письмом Дмитрию Добродомову было сообщено, что 20.09.2017 в 10:00 утра его ожидают в Национальном агентстве лично", - сказано в сообщении.

В НАПК напомнили, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях лицо, в отношении которого проведена проверка и установлено факт административного правонарушения, должно лично ознакомиться с протоколом, а в случае несогласия с его содержанием лицо имеет право предоставить возражения или дополнительные объяснения.

Согласно процедуре, протокол, после ознакомления, будет передан на заседание Национального агентства, для принятия решения о целесообразности направления материалов дела в суд.

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