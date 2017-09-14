События

17:12 14.09.2017

Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

Cоратник экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, член партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе уведомлен о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября.

Согласно онлайн-трансляции, запущенной в четверг на странице Д.Сакварелидзе в соцсети Facebook, представитель правоохранительных органов прибыл к политику во время его обеда в одном из заведений общественного питания во Львове. Правоохранитель зачитал подозрение Д.Сакварелидзе в присутствии его адвоката и сторонников.

Согласно озвученной правоохранителем информации, Д.Сакварелидзе подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Д.Сакварелидзе во время зачитывания подозрения прокомментировал происходящее так: "Этим нас не остановят. Это смешно просто".

При этом он назвал такие действия политическим преследованием со стороны власти.

Как сообщалось, 10 сентября вечером лидер партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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