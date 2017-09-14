Правоохранители изучают видео подрыва автомобиля Махаури, но в интересах следствия деталей не разглашают

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту подрыва автомобиля погибшего в пятницу гражданина Грузии Тимура Махаури, в том числе изучают видео случившегося.

"Мы расследуем, анализируем видео, но детали не разглашаем в интересах следствия", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в среду директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что у правоохранителей в распоряжении есть видеозапись, на котором видно, что неизвестный мужчина приводит в действие детонатор для подрыва автомобиля Т.Махаури. По словам источника, взрывчатка была заложена, вероятнее всего, в подлокотник в салоне автомобиля, а на месте взрыва обнаружены части детонатора и дистанционного механизма приведения его в действие, которые сейчас находятся на экспертизе.

Как сообщалось, вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир – 7-летняя девочка, у нее ожег первой степени, ее жизни ничего не угрожает.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом), позже в полиции допустили, производство может быть переквалифицировано на ст.258 УК (теракт).

По данным МВД, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.

В СБУ сообщили, что на погибшего в центре Киева Т.Махаури давно "охотились" российские спецслужбы. Он был уроженцем Чеченской республики, "был личным врагом Рамзана Кадырова", в 1999-2000 гг участвовал в боевых действиях против российских войск в Дагестане, в 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.