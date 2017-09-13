Суд арестовал одного из участников прорыва Саакашвили через границу

Один из райсудов Львова в среду избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области, участвовавшего в событиях на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, мужчине объявлено о подозрении в совершенные криминальных правонарушений по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

На основании предоставленных материалов суд принял решение о взятии мужчины под стражу на 60 суток.

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михаила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.