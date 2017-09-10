События

20:27 10.09.2017

Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков на ПП "Шегини" и провели политика на территорию Украины

Сторонники лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу "Шегини" и провели политика на территорию Украины.

Эту информацию в эфире телеканала NewsOne сообщил нардеп Юрий Деревянко (фракция "Батькивщина"). По его словам, толпа людей в какой-то момент двинулась на неработающий пункт пропуска. Люди прорвали оцепление украинских пограничников и полицейских, после чего окружили плотным кольцом М.Саакашвили и сопровождавших его украинских политиков и общественных деятелей, и "внесли" их на территорию Украины.

При этом нардеп отметил, что после прорыва кордона силовики отошли в сторону и не вмешивались в происходящее.

Информацию о прорыве оцепления и проникновении толпы на пункт пропуска подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка ... Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации", - написал он в своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Саакашвили направляется во Львов

Ураган "Ирма" оставил без света более миллиона жителей Флориды

Боевики 20 раз с начала суток обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

В Египте произошла перестрелка: есть жертвы

"Интерсити" так и не выехал из Перемышля

ПОСЛЕДНЕЕ

Венгрия прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях – СМИ

ПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников

Более полутора десятков возгораний сухой травы и мусора произошло в Николаевской области

Саакашвили: мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа

Автобус с Саакашвили прибыл в пункт пропуска "Шегини"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8021.html
РЕКЛАМА