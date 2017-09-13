Лавриновичу вручили копию ходатайства прокуратуры об аресте

Бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу вручена копия ходатайства прокуратуры о избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое рассмотрит Печерский районный суд г.Киева.

"Мне вручили копию ходатайства о моем аресте. Это значит, что завтра в Печерском районом суде г.Киева будет это ходатайство... суд рассмотрит когда, в какой день будет этот вопрос поставлен на рассмотрение", - сказал А.Лавринович журналистам в среду после посещения Генеральной прокуратуры Украины в связи с расследованием дела об участии в захвате госвласти в 2010 г.

Он отметил, что та статья, которую ему инкриминирует следствие, не предусматривает другой меры пресечения кроме ареста (в том числе нет альтернативы в виде залога).

"Другой меры пресечения, кроме ареста не предусмотрено по этой статье. Поэтому они, понимая это, решили, что если они будут настаивать, если я буду давать свидетельства, которые они хотят, то я буду на воле. Но для меня правда, законность и честь намного важнее вопроса пребывания на свободе", - сказал А.Лавринович.

"Объясняли (представители прокуратуры ходатайство об аресте – ИФ.) только формальными основаниями - что дело открыто по той статье, по которой мы имеем право вносить ходатайство об аресте. На вопрос, давал ли я когда-то (основания – ИФ.) своим поведением в общении с правоохранительными органами, хоть раз нарушал какие-то нормы Уголовного процессуального кодекса или есть какие-то рыски в том, то я не буду появляться в суде, ответ был "нет"… Они решили это делать (ходатайствовать об аресте - ИФ), а дальше уже дело суда принять решение в соответствии с законом", - отметил экс-министр юстиции.

По его словам, ходатайство о его аресте будет подано в Печерский районный суд в четверг, 14 сентября, а суд уже назначит дату его рассмотрения.

Как сообщалось, 6 сентября 2017 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. "Сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения … Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук.

Как известно, Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".