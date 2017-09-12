МВД установило личности шести возможных организаторов нарушения правопорядка в ПП "Шегини" и 32 участников событий

Полиция Львовской области во вторник задержала пятерых активных участников прорыва украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини", произошедшего 10 сентября. Кроме того, установлены личности шести возможных организаторов нарушения порядка вблизи госграницы.

"12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий, имевших место 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, полиция Львовской области в порядке ст. 208 УПК Украины задержала пять активных участников тех событий. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участника тех событий", - сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

В МВД указали, что в качестве свидетелей допрошены более 100 человек. Кроме того, нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены сообщения о вызове для проведения следственных действий.

На данный момент следователи квалифицируют события в ПП "Шегини" по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины составила 15 административных протоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди лиц, в отношении которых составлены административные материалы, - четыре представителя СМИ и 10 иностранных граждан.

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

М.Саакашвили в настоящее время находится во Львове. Во вторник, 12 сентября, он подписал возражение адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем и сам протокол.

Судебное рассмотрение протокола рассмотрит Мостиский районный суд Львовской области в понедельник, 18 сентября. М.Саакашвили должен прибыть в суд для рассмотрения протокола о незаконном пересечении границы.