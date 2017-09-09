События

11:11 09.09.2017

Мощность взрывчатки в автомобиле Махаури составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте

Мощность взрывного устройства, которое сработало в автомобиле Toyota Camry в центре Киева, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, и еще два человека получили ранения, составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Из того, что можно сообщить, по предварительной информации экспертов, мощность взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Продолжаются все необходимые оперативно-следственные действия и выясняются обстоятельства", - сказал З.Шкиряк в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

Он отметил, что место установки взрывчатки в автомобиле и ее вид пока выясняются.

Кроме того, следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.

"Отрабатываются все версии, которые возможны… Учитывая персону погибшего – он было непростым человека – сегодня делается все, чтобы установить все обстоятельства этого преступления. Это может быть, безусловно, и ФСБ, то есть российские спецслужбы, это может быть и заказное убийство, это может быть и личная неприязнь, и бизнес-криминальные разборки,. Надо дать возможность активно поработать оперативно-следственным группам, чтобы детально разобраться в этом резонансном притуплении", - сказал З.Шкиряк.

Он также не исключил, что одним из факторов убийства Т.Махаури могло стать его участие в АТО на Донбассе.

Позже на своей странице в соцсети Фейсбук З.Шкиряк уточнил, что на данный момент отрабатываются такие возможные версии произошедшего: 1) умышленное убийство; 2.) террористический акт; 3) российские спецслужбы; 4) бизнес-криминальные разборки; 5) личная неприязнь; 6) личная месть.

В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что на погибшего в центре Киева Т.Махаури давно "охотились" российские спецслужбы.

"Али Тимаев, никнейм – "Тимур Махаури", 04.04.1978 года рождения, уроженец с.Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики. Всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно преследуемый спецслужбами РФ и Чеченской Республики", - сообщает СБУ на странице в соцсети "Фейсбук".

По информации украинской спецслужбы, Т.Махаури в период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии. Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО.

"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего на него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", - сообщали в СБУ.

Как сообщалось, вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир – ребенок, не пострадал.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко проинформировал, чтооткрыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).

Позже в полиции допустили, что после оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства по факту взрыва, открытого по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)".

Как сообщил врач Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников, женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля Т.Махаури, прооперирована и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее травмы глаз и конечностей, сохраняется угроза ампутации конечности. Возможно еще одно оперативное вмешательство.

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей, который лично знал погибшего, рассказал в эфире телеканала "112.Украина", что у ребенка, который также находился в автомобиле Т.Махаури, ожег первой степени, его жизни ничего не угрожает.

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