Пострадавшая при взрыве автомобиля в центре Киева находится в реанимации

Женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля Toyota Camry на Бессарабской площади в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил врач Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников.

"Есть травмы глаз, есть травмы конечностей. Я думаю, что это наиболее тяжелая травма - это конечности и глаза", - рассказал Д.Мясников в эфире "112.Украина" в субботу утром.

Он отметил, что у пострадавшей сохраняется угроза ампутации конечности, возможно еще одно оперативное вмешательство.

"Она находится в отделении реанимации, ей проводится интенсивная терапия на данный момент, и сегодня планируется консультация с участием врачей-комбустиологов с городского ожогового центра и ангеохирурга", - сообщил врач.

Накануне вечером женщину прооперировали. Как рассказал журналистам Д.Мясников, пострадавшая получила минно-взрывную травму - у нее повреждено лицо, глаза, конечности, скелетная травма, травмы мягких тканей и внутренних органов.

В свою очередь, как сообщает "24 канал" со ссылкой на собственные источники, в автомобиле Тимура Махаури, погибшего при взрыве автомобиля в центре Киеве, была известная модель Наталья Кошель. "Она - модель, которая неоднократно снималась в различных рекламных показах", - рассекал источник телеканала.

Как сообщалось, вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир – ребенок, не пострадал.

Как сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).

Позже в полиции допустили, что после оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства по факту взрыва, открытого по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)".